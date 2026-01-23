Скидки
Авто Новости

«Ферстаппен.ком» выставила на продажу машину «Астон Мартин», на которой выступала в 2025-м

Команда «Ферстаппен.ком», которая принадлежит 28-летнему нидерландского гонщику и четырёхкратному чемпиону Формулы-1 Максу Ферстаппену («Ред Булл»), выставила на продажу автомобиль Aston Martin Vantage GT3 EVO, на котором участвовала в сезоне-2025 в серии GT World Challenge Europe, о чём сообщили в RacingNews365.

В объявлении не указана цена, за которую можно приобрести машину, что оставляет потенциальным покупателям возможность вести переговоры напрямую. Однако первоначальная стоимость этого гоночного автомобиля при покупке новой составляла € 650 тыс. или же 57,918 млн рублей. Также указано, что общий пробег шасси составляет 22 398 километров, в то время как двигатель и коробка передач имеют меньший пробег — 13 520 километров и 11 051 километр соответственно.

На этом автомобиле Крис Лулхэм, Тьерри Вермюлен и Гарри Кинг добились победы в зачёте серии на выносливость. Также им досталась победа в гонке «24 часа Спа» в Бельгии.

