«Феррари» показала болид SF-26 для участия в Формуле-1 в сезоне-2026

Итальянская гоночная команда Формулы-1 «Феррари» в рамках презентации нового гоночного сезона, проходящей в данные минуты в Маранелло, показала свой новый болид SF-26, на котором Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер будут выступать в сезоне-2026.

Фото: Скриншота из видеоролика «Феррари»

Фото: Ferrari S.p.A.

Формула-1. Оставшиеся презентации команд:

23 января — «Альпин» (ливрея);

2 февраля — «Мерседес» (реальный болид);

3 февраля — «Уильямс»;

в ночь с 8 на 9 февраля на Супербоуле — «Кадиллак»;

9 февраля — «Астон Мартин», «Макларен».

Также в пятницу, 23 января, в 14:30 по московскому времени состоится презентация другого коллектива «Королевских гонок» — «Альпин». Но французский коллектив покажет только ливрею на 2026 год.