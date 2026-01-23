«Феррари» показала болид SF-26 для участия в Формуле-1 в сезоне-2026

Итальянская гоночная команда Формулы-1 «Феррари» в рамках презентации нового гоночного сезона, проходящей в данные минуты в Маранелло, показала свой новый болид SF-26, на котором Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер будут выступать в сезоне-2026.
Фото: Скриншота из видеоролика «Феррари»
Фото: Ferrari S.p.A.
Формула-1. Оставшиеся презентации команд:
23 января — «Альпин» (ливрея);
2 февраля — «Мерседес» (реальный болид);
3 февраля — «Уильямс»;
в ночь с 8 на 9 февраля на Супербоуле — «Кадиллак»;
9 февраля — «Астон Мартин», «Макларен».
Также в пятницу, 23 января, в 14:30 по московскому времени состоится презентация другого коллектива «Королевских гонок» — «Альпин». Но французский коллектив покажет только ливрею на 2026 год.