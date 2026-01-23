Скидки
Стало известно время презентации «Альпин»
Пресс-служба команды Формулы-1 «Альпин» объявила о том, что презентация ливреи, в которой будет выступать их болид в сезоне-2026, состоится сегодня, 23 января, в 14:30 по московскому времени.

Формула-1. Оставшиеся презентации команд:

23 января — «Феррари» — проходит в данные минуты; «Альпин» (ливрея) — в 14:30 мск;
2 февраля — «Мерседес» (реальный болид);
3 февраля — «Уильямс»;
в ночь с 8 на 9 февраля на Супербоуле — «Кадиллак»;
9 февраля — «Астон Мартин», «Макларен».

В сезоне-2026 боевыми пилотами французского коллектива станут 29-летний Пьер Гасли и 22-летний аргентинский гонщик Франко Колапинто.

