Стало известно время презентации «Альпин»

Пресс-служба команды Формулы-1 «Альпин» объявила о том, что презентация ливреи, в которой будет выступать их болид в сезоне-2026, состоится сегодня, 23 января, в 14:30 по московскому времени.

Формула-1. Оставшиеся презентации команд:

23 января — «Феррари» — проходит в данные минуты; «Альпин» (ливрея) — в 14:30 мск;

2 февраля — «Мерседес» (реальный болид);

3 февраля — «Уильямс»;

в ночь с 8 на 9 февраля на Супербоуле — «Кадиллак»;

9 февраля — «Астон Мартин», «Макларен».

В сезоне-2026 боевыми пилотами французского коллектива станут 29-летний Пьер Гасли и 22-летний аргентинский гонщик Франко Колапинто.