Эдриан Ньюи был в ярости после решения ФИА допустить двигатели «Мерседеса» и «Ред Булл»

Комментарии

Именитый гоночный инженер и конструктор, а также руководитель команды Формулы-1 «Астон Мартин» Эдриан Ньюи был в ярости после решения Международной автомобильной федерации (ФИА) допустить двигатели «Мерседеса» и «Ред Булл» к участию в сезоне-2026, сообщили во французском издании L’Equipe.

Силовая установка, которую создали в немецком коллективе, а также двигатель «Ред Булл», разработанный вместе с «Фордом», вызывают споры у других коллективов «Королевских гонок» из-за степени сжатия в силовых установках.

«Сообщается, что «Мерседес» и «Ред Булл» получают преимущество в 0.2-0.3 с. благодаря этой лазейке, и, как понимается, протест по этому поводу будет немедленно подан на Гран-при Австралии», — говорится в статье Motorsport.

