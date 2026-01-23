Скидки
Фото: Макс Ферстаппен показал шлем для участия в Формуле-1 в сезоне-2026

Пресс-служба команды Формулы-1 «Ред Булл» опубликовала фотографии шлема, в котором 28-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион «Королевских гонок» Макс Ферстаппен будет выступать в сезоне-2026.

Фото: Пресс-служба «Ред Булл»

Фото: Пресс-служба «Ред Булл»

На верхней части шлема изображён лев, который стал символом гонщика в последние годы, а также служит частью девиза в его магазине мерча.

Фото: Пресс-служба «Ред Булл»

На левой части шлема, помимо титульного спонсора нидерландца, присутствует также логотип американского производителя «Форд», с которым австрийский коллектив сотрудничает с 2026 года, а также делает силовую установку для участия в «Королевских гонках».

Фото: Пресс-служба «Ред Булл»

В данные минуты в «Маранелло» проходит презентация «Феррари». Болид SF-26 выехал на трассу и остановился.

