Фото: Макс Ферстаппен показал шлем для участия в Формуле-1 в сезоне-2026

Пресс-служба команды Формулы-1 «Ред Булл» опубликовала фотографии шлема, в котором 28-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион «Королевских гонок» Макс Ферстаппен будет выступать в сезоне-2026.

Фото: Пресс-служба «Ред Булл»

На верхней части шлема изображён лев, который стал символом гонщика в последние годы, а также служит частью девиза в его магазине мерча.

На левой части шлема, помимо титульного спонсора нидерландца, присутствует также логотип американского производителя «Форд», с которым австрийский коллектив сотрудничает с 2026 года, а также делает силовую установку для участия в «Королевских гонках».

