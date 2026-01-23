Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Новый болид «Феррари» встал на трассе в Маранелло во время презентации

Новый болид «Феррари» встал на трассе в Маранелло во время презентации
Комментарии

Во время презентации команды Формулы-1 «Феррари» в Маранелло произошёл неприятный инцидент. Во время первого выезда на трассу болид SF-26 не смог завершить круг и доехать до боксов, остановившись на трассе.

После того как SF-26 неожиданно прекратил движение по трассе, его тут же окружили работники итальянского коллектива и оттолкали в сторону.

В сезоне-2026 за рулём болида итальянского коллектива будут выступать Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер.

Формула-1. Оставшиеся презентации команд:

23 января — «Альпин» (ливрея);
2 февраля — «Мерседес» (реальный болид);
3 февраля — «Уильямс»;
в ночь с 8 на 9 февраля на Супербоуле — «Кадиллак»;
9 февраля — «Астон Мартин», «Макларен».

Материалы по теме
А вот и новая «Феррари»! Выехала и уже застыла на трассе
А вот и новая «Феррари»! Выехала и уже застыла на трассе
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android