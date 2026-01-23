Новый болид «Феррари» встал на трассе в Маранелло во время презентации

Во время презентации команды Формулы-1 «Феррари» в Маранелло произошёл неприятный инцидент. Во время первого выезда на трассу болид SF-26 не смог завершить круг и доехать до боксов, остановившись на трассе.

После того как SF-26 неожиданно прекратил движение по трассе, его тут же окружили работники итальянского коллектива и оттолкали в сторону.

В сезоне-2026 за рулём болида итальянского коллектива будут выступать Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер.

Формула-1. Оставшиеся презентации команд:

23 января — «Альпин» (ливрея);

2 февраля — «Мерседес» (реальный болид);

3 февраля — «Уильямс»;

в ночь с 8 на 9 февраля на Супербоуле — «Кадиллак»;

9 февраля — «Астон Мартин», «Макларен».