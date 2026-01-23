В Bugatti построили уникальный гиперкар в честь создателя Veyron

Компания Bugatti представила второй автомобиль программы Solitaire, готовящей уникальные модели в единственном экземпляре. Программа Solitaire была запущена в августе прошлого года, когда был представлен Bugatti Brouillard, посвящённый любимому коню Этторе Бугатти. Второй автомобиль — Bugatti F.K.P. Hommage — создан в честь легендарного инженера Фердинанда Пиеха, под руководством которого французская марка выпустила Veyron.

Bugatti F.K.P. Hommage Фото: Bugatti

Bugatti F.K.P. Hommage построен на платформе W16, дебютировавшей с появлением Veyron в 1999 году. Автомобиль оснащён 1600-сильным двигателем с четырьмя турбинами, который впервые появился на Bugatti Chiron Super Sport. Силовая установка однако получила увеличенные турбины, улучшенные интеркулеры и модернизированную систему охлаждения, а кроме того, на автомобиль установлена усиленная коробка передач.

Bugatti F.K.P. Hommage Фото: Bugatti

Внешне автомобиль получил пропорции Veyron, однако передняя часть машины выполнена в стиле Chiron. Дизайнеры также увеличили воздухозаборники в передней части, а решётка радиатора в форме подковы выточена из цельного блока алюминия. Кроме того, по просьбе владельца машины, в приборную панель интегрированы часы Audemars Piguet Royal Oak Tourbillon.

Интерьер Bugatti F.K.P. Hommage Фото: Bugatti

Фердинанд Пиех — внук Фердинанда Порше — родился в 1937 году. С 1963 по 1971 год он работал в Porsche и участвовал в создании 906-й и 917-й моделей. Позднее Пиех перешёл в Audi, где был одним из авторов полноприводной Audi Quattro. С 1993 года Пиех возглавлял Volkswagen Group и курировал в том числе проект создания Bugatti Veyron — самого быстрого дорожного автомобиля своего времени.