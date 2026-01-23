Бывший технический директор «Астон Мартин» Фэллоуз перешёл в «Рейсинг Буллз»

Бывший технический директор «Астон Мартин» Дэн Фэллоуз был назначен на эту же должность в команду Формулы-1 «Рейсинг Буллз», о чём сообщила пресс-служба итальянского коллектива.

«Я очень рад присоединиться к «Рейсинг Буллз» в такой захватывающий для команды момент. Здесь есть чёткое видение и амбициозные технические цели, и я с нетерпением жду возможности тесно работать с Тимом и остальной инженерной группой, чтобы способствовать повышению производительности и продолжать строить команду на будущее», — приводит слова Фэллоуза пресс-служба команды.

Формула-1. Оставшиеся презентации команд:

2 февраля — «Мерседес» (реальный болид);

3 февраля — «Уильямс»;

в ночь с 8 на 9 февраля на Супербоуле — «Кадиллак»;

9 февраля — «Астон Мартин», «Макларен».