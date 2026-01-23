«Альпин» показала ливрею болида А526 для участия в Формуле-1 в сезоне-2026

Французская гоночная команда Формулы-1 «Альпин» в рамках презентации нового гоночного сезона, проходящей в данные минуты на круизном лайнере, показала ливрею своего нового болида А526, на котором Пьер Гасли и Франко Колапинто будут выступать в сезоне-2026.

Фото: Пресс-служба команды Формулы-1 «Альпин»

Фото: Пресс-служба команды Формулы-1 «Альпин»

Фото: Пресс-служба команды Формулы-1 «Альпин»

Фото: Пресс-служба команды Формулы-1 «Альпин»

Формула-1. Оставшиеся презентации:

2 февраля — «Мерседес» (реальный болид);

3 февраля — «Уильямс»;

в ночь с 8 на 9 февраля на Супербоуле — «Кадиллак»;

9 февраля — «Астон Мартин», «Макларен».

Ранее в пятницу, 23 января, свою презентацию провёл другой коллектив Формулы-1 — «Феррари». Болид SF-26 был показан на домашней для итальянцев трассе в Маранелло. Во время прохождения кругов по трассе SF-26 остановился и не смог продолжить движение.