«Макларен» отсудил $ 12 млн по делу Алекса Палоу

Британский гоночный коллектив «Макларен» выиграл судебное заседание у четырёхкратного чемпиона IndyCar Алекса Палоу из-за сорванного перехода гонщика в команду, сообщили в издании ESPN.

Решением лондонского суда, которое было вынесено сегодня, 23 января, Палоу обязан заплатить «Макларену» $ 12 млн. Примечательно, что сам Алекс не будет платить эту сумму. Всю ответственность по выплатам взял на себя коллектив Алекса в IndyCar — Chip Ganassi Racing. Изначально сумма, которую требовали в «Макларене», равнялась $ 30 млн, но затем была снижена до $ 20 млн.

«У Алекса есть наша полная поддержка, сейчас и всегда. Мы знаем характер нашего гонщика и силу нашей команды, и ничто не изменит этого. Хотя мы уважаем судебный процесс, наше внимание сосредоточено именно там, где оно должно быть: на гонках, на победах и на том, что эта организация всегда делала лучше всего — выступала на высшем уровне.

Мы сконцентрированы на борьбе за очередной чемпионский титул и защите нашей победы на «Инди-500» 2025 года. Вот где наша энергия, и вот где сосредоточен Алекс — на трассе, делая то, что у него получается лучше всего: побеждая», — приводит слова Ганасси ESPN.