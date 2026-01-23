Стала известна причина остановки нового болида «Феррари» на трассе

Остановка нового болида «Феррари» SF-26 на гоночной трассе «Фьорано» в рамках обкатки сразу после презентации не была вызвана техническими проблемами, утверждают Sky Italia и журналист Лоуренс Барретто. Льюис Хэмилтон остановился в конце круга для отработки процедуры старта, после чего механики откатили машину в находившиеся рядом боксы в полном соответствии с ранее запланированной процедурой.

Когда свои два круга для обкатки получил Шарль Леклер, то в конце монегаск остановился в том же месте трассы и точно так же отработал старт, прежде чем механики оттолкали машину в гараж. Таким образом, обкатка SF-26 обошлась без технических проблем.