В RacingNews365 подтвердили, что «Уильямс» пропустит тесты Формулы-1 в Барселоне

Издание RaicingNews365 также сообщило, что команда Формулы-1 «Уильямс» пропустит предсезонные тесты в Барселоне, которые пройдут с 26 по 30 января.

«Как стало известно, команда «Уильямс», вероятно, пропустит первые предсезонные тесты Формулы-1 2026 года в Барселоне на следующей неделе. Все 11 команд должны были выйти на трассу в Барселоне, имея возможность тестировать максимум три дня в течение пятидневной частной сессии.

Однако источники, знакомые с ситуацией, подтвердили, что «Уильямс» в последнее время испытывал трудности с прохождением обязательных краш-тестов ФИА. На этом основании ожидается решение, что коллектив не примет участие в тестах. Поскольку команда может потерять одну треть от общего разрешённого количества тестовых дней перед стартовым этапом сезона (девять дней), это означает, что у пилотов Алекса Албона и Карлоса Сайнса будет в лучшем случае по три дня за рулём машины FW48 в ходе двух тестов в Бахрейне в феврале.

В 2019 году команда «Уильямс» также пропустила первые два дня тестирования из-за проблем со сборкой и дизайном своего болида FW42, выехав на трассу в Барселоне лишь на третий день. С «Уильямс» неоднократно пытались связаться для комментариев. На момент публикации данной статьи ответа получено не было», — говорится в статье.