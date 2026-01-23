Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Уильямс» пропустит предсезонные тесты Формулы-1 в Барселоне

«Уильямс» пропустит предсезонные тесты Формулы-1 в Барселоне
Комментарии

Пресс-служба команды Формулы-1 «Уильямс» опубликовала заявление, в котором были подтверждены слухи, что британский коллектив пропустит предсезонные тесты в Барселоне с 26 по 30 января.

«Команда «Уильямс» приняла решение не участвовать в тестовых заездах на следующей неделе в Барселоне из-за задержек в программе FW48, поскольку мы продолжаем стремиться к максимальной производительности автомобиля.

Вместо этого команда проведёт серию тестов, включая программу виртуальных тестов (VTT) на следующей неделе с автомобилем 2026 года, чтобы подготовиться к первым официальным тестам в Бахрейне и первому этапу сезона в Мельбурне.

Мы с нетерпением ждём выхода на трассу в ближайшие недели и благодарим всех наших болельщиков за постоянную поддержку — в 2026 году нас вместе ждёт много интересного», — говорится в заявлении команды.

Материалы по теме
В RacingNews365 подтвердили, что «Уильямс» пропустит тесты Формулы-1 в Барселоне
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android