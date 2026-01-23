Леклер — о новых правилах: поначалу нужно будет больше полагаться на инстинкты

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал презентацию нового болида команды SF-26 и старт работы при новом техническом регламенте Формулы-1.

«Правила 2026 года требуют ещё более высокого уровня подготовки, особенно со стороны пилотов. Нужно понять и оптимизировать много новых систем, вот почему мы были вовлечены в развитие проекта уже на ранних его стадиях. За моё время в «Феррари» у нас уже был совместный опыт адаптации к серьёзному изменению правил, так что знаем, насколько комплексным может оказаться этот вызов. Но мы работаем с огромной мотивацией, чтобы выехать на трассу максимально подготовленными.

Управление энергией и силовым блоком станет одним из сложнейших аспектов — это захватывающий вызов, который потребует от пилотов быстрой адаптации. Поначалу нужно будет больше полагаться на инстинкты, а затем на всё более точные данные», — приводит слова Леклера пресс-служба «Феррари».