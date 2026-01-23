В «Рейсинг Буллз» отреагировали на приобретение экс-директора «Астон Мартин» Фэллоуза

Руководитель команды Формулы-1 «Рейсинг Буллз» Алан Пермейн отреагировал на приход в итальянский коллектив технического директора Дэна Фэллоуза.

«У Дэна огромный опыт, а его техническое понимание и лидерские качества станут настоящим активом для команды, поскольку мы продолжаем развиваться и двигаться вперёд в конкурентной борьбе. Мы рады приветствовать его в «Рейсинг Буллз», — приводит слова Пермейна пресс-служба команды.

До перехода в «Астон Мартин», который произошёл в 2022 году, британский специалист занимал должность руководителя аэродинамического отдела в австрийском коллективе «Ред Булл».