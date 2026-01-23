Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «Рейсинг Буллз» отреагировали на приобретение экс-директора «Астон Мартин» Фэллоуза

В «Рейсинг Буллз» отреагировали на приобретение экс-директора «Астон Мартин» Фэллоуза
Комментарии

Руководитель команды Формулы-1 «Рейсинг Буллз» Алан Пермейн отреагировал на приход в итальянский коллектив технического директора Дэна Фэллоуза.

«У Дэна огромный опыт, а его техническое понимание и лидерские качества станут настоящим активом для команды, поскольку мы продолжаем развиваться и двигаться вперёд в конкурентной борьбе. Мы рады приветствовать его в «Рейсинг Буллз», — приводит слова Пермейна пресс-служба команды.

До перехода в «Астон Мартин», который произошёл в 2022 году, британский специалист занимал должность руководителя аэродинамического отдела в австрийском коллективе «Ред Булл».

Материалы по теме
А вот и новая «Феррари»! Выехала и уже застыла на трассе
А вот и новая «Феррари»! Выехала и уже застыла на трассе
Материалы по теме
Официально
Бывший технический директор «Астон Мартин» Фэллоуз перешёл в «Рейсинг Буллз»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android