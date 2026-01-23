Скидки
Фредерик Вассёр высказался о новом болиде «Феррари» SF-26

Фредерик Вассёр высказался о новом болиде «Феррари» SF-26
Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о презентации нового автомобиля команды.

«SF-26 символизирует начало новой эры для Формулы-1 и «Феррари». В один год вводятся новые правила для шасси и силового блока, а также для топлива, плюс новые размеры шин. Эта машина — результат невероятных командных усилий, она представляет собой начало абсолютно нового пути, выстроенного вокруг нового регламента, что неизбежно несёт с собой ряд неизвестностей.

Команда едина, она объединена как никогда, и мы с нетерпением ждём сезона. Со следующей недели в Барселоне мы начнём процесс понимания и проверки машины. В этой начальной фазе приоритетом будет как можно большее изучение для создания солидной базы в преддверии первой гонки», — приводит слова Вассёра пресс-служба «Феррари».

