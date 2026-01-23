Хэмилтон раскрыл, как сильно он влиял на работу над новым болидом «Феррари» SF-26

Гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон рассказал о работе над новым болидом команды SF-26, который представили сегодня.

«Сезон-2026 представляет собой огромный вызов для всех. Вероятно, это самое серьёзное изменение правил за всю мою карьеру. Со стартом новой эры всё вертится вокруг развития, роста команды, движения вперёд в одном направлении.

Я как пилот был с самого начала вовлечён в развитие так сильно отличающейся машины — это было захватывающим вызовом. Плотно работал с инженерами, чтобы помочь определить чёткое направление развития.

Это будет невероятно важный год с технической точки зрения. Пилот будет играть центральную роль в управлении энергией, понимании новых систем и внесения своего вклада в процесс развития машины», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба «Феррари».