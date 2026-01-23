«Феррари» опубликовала видео первых заездов Льюиса Хэмилтона на новом болиде SF-26

Итальянская команда «Феррари» опубликовала видео с первых тестовых заездов семикратного чемпиона мира Формулы-1 Льюиса Хэмилтона за рулём нового болида SF-26. Шейкдаун состоялся на собственной тестовой трассе команды в Фиорано.

Британец первым вывел новый автомобиль на трассу, после чего машину опробовал его напарник, пилот «Феррари» Шарль Леклер. Короткий ролик, снятый с нескольких камер на борту болида, был опубликован в социальных сетях.

«Наш первый взгляд на SF-26 в действии! Результат тяжёлой работы всех на заводе и Шарля с Льюисом на трассе», — сопровождает публикацию команда.

Формула-1. Оставшиеся презентации команд:

2 февраля — «Мерседес» (реальный болид);

3 февраля — «Уильямс»;

в ночь с 8 на 9 февраля на Супербоуле — «Кадиллак»;

9 февраля — «Астон Мартин», «Макларен».