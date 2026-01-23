Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Феррари» опубликовала видео первых заездов Льюиса Хэмилтона на новом болиде SF-26

«Феррари» опубликовала видео первых заездов Льюиса Хэмилтона на новом болиде SF-26
Комментарии

Итальянская команда «Феррари» опубликовала видео с первых тестовых заездов семикратного чемпиона мира Формулы-1 Льюиса Хэмилтона за рулём нового болида SF-26. Шейкдаун состоялся на собственной тестовой трассе команды в Фиорано.

Британец первым вывел новый автомобиль на трассу, после чего машину опробовал его напарник, пилот «Феррари» Шарль Леклер. Короткий ролик, снятый с нескольких камер на борту болида, был опубликован в социальных сетях.

«Наш первый взгляд на SF-26 в действии! Результат тяжёлой работы всех на заводе и Шарля с Льюисом на трассе», — сопровождает публикацию команда.

Формула-1. Оставшиеся презентации команд:

2 февраля — «Мерседес» (реальный болид);
3 февраля — «Уильямс»;
в ночь с 8 на 9 февраля на Супербоуле — «Кадиллак»;
9 февраля — «Астон Мартин», «Макларен».

Сейчас читают:
А вот и новая «Феррари»! Выехала и уже застыла на трассе
А вот и новая «Феррари»! Выехала и уже застыла на трассе
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android