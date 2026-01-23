«В этом году «Альпин» вернётся». Бриаторе — о целях команды на сезон-2026

Исполнительный советник команды «Альпин» Флавио Бриаторе заявил, что французский коллектив намерен вернуться в борьбу в сезоне-2026, который стартует с радикально обновлённым техническим регламентом.

«Игра не меняется, и вне зависимости от того, какие действуют правила, мы должны быть быстры. И единственный способ добиться этого — это понять регламент. В этот раз у нас было немало времени на подготовку машины, а три дня назад мы успешно провели шейкдаун. Уверен, в этом году мы будем конкурентоспособны.

Формула-1 в последние годы активно развивается — телевизионные рейтинги невероятно высокие. И мы должны следовать этому тренду. И когда я говорю следовать, имею в виду, что мы должны быть впереди соперников. И такова наша цель на 2026 год. Обещаю, этот сезон будет фантастическим.

Но пока что трудно оценить, где мы находимся относительно соперников. Перед первой гонкой все чемпионы мира, но лишь после этапа в Австралии можно будет делать выводы. Однако уверен, что мы будем конкурентоспособны. В этом году «Альпин» вернётся», — заявил Бриаторе во время презентации «Альпин».