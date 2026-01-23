Скидки
Эксперт назвал решение «Макларена» в 2023 году заменить Риккардо на Пиастри нелепым

Бывший менеджер команд Формулы-1, а ныне журналист Питер Уиндзор раскритиковал решение команды «Макларен» заменить Даниэля Риккардо на Оскара Пиастри в 2023 году, назвав этот шаг нелепым.

«Даниэль может увидеть просвет в двух-трёх машинах впереди и воспользоваться им. Он опытен. У него подходящий характер, прекрасный человек. Хорошо водит. У него очень гибкие навыки, это просто хороший парень, который нужен любой команде.

То, что «Макларен» уволили его и заменили Оскаром, считаю нелепым, потому что, на мой взгляд, они всё равно выиграли бы чемпионат с Ландо. Ландо в конечном итоге всегда был быстрее. Они бы выиграли чемпионат гораздо более гармонично, и им не нужен был Оскар. Им просто нужно было продолжать и делать свою работу. Зачем создавать такие ситуации, когда так просто оставить всё как есть? Как вы сказали, он был идеальным дополнением для Ландо Норриса», — сказал Уиндзор в прямом эфире для своего YouTube-канала.

Напомним, австралиец Оскар Пиастри, ныне пилот «Макларена», перешёл в команду из альпинского молодёжного проекта в 2023 году после судебного разбирательства из-за ошибки в его контракте с «Альпин». Это решение привело к уходу из «Макларена» его соотечественника Даниэля Риккардо, карьера которого после этого так и не восстановилась, несмотря на краткое возвращение в «Рейсинг Буллз».

