Флавио Бриаторе поставил Колапинто задачу конкурировать с Гасли

Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе заявил, что ожидает от новичка команды, аргентинского гонщика Франко Колапинто, способности составить конкуренцию его более опытному напарнику, французу Пьеру Гасли, в сезоне-2026.

«В этом году у нас не будет оправданий. У нас совершенно новая машина, хорошие гонщики. Франко много работал зимой, надеюсь, добьётся более высоких результатов и сможет конкурировать с Пьером. Чтобы продолжать расти, нам нужны два конкурентоспособных гонщика.

Чего бы ни добились инженеры, финальный элемент пазла — это гонщик. Пьер и Франко готовились вместе, они дружат. Ну, по крайней мере в данный момент — после двух-трёх гонок, дружбы, может, станет и поменьше. В общем, мы рассчитываем, что у нас будут два хороших гонщика и хорошая машина, великолепные спонсоры. Другими словами, у нас есть всё необходимое, чтобы быть успешными», — заявил Бриаторе во время презентации «Альпин».

