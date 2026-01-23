Скидки
«Уильямс» — о пропуске тестов: не достигли чемпионского уровня, на котором должны быть

Британская команда Формулы-1 «Уильямс» прокомментировала тот факт, что не примет участие в первых предсезонных тестах в Барселоне, которые пройдут с 26 по 30 января. Причиной стали задержки с подготовкой нового болида.

«Мы все выжимаем максимум производительности в рамках регламента, и мы растянули организацию до такой степени, что не можем поехать в Барселону. Это напоминание, что мы ещё не достигли того чемпионского уровня, на котором должны быть», — приводит слова представителя команды BBC.

Вместо Барселоны коллектив проведёт дополнительную работу с автомобилем и силовой установкой на динамическом стенде, чтобы подготовиться ко вторым тестам в Бахрейне, которые запланированы с 11 по 13 февраля.

