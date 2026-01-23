Инженером Хэмилтона на первых тестах «Феррари» в Барселоне станет Карло Санти — источник

Итальянский инженер Карло Санти будет работать гоночным инженером семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона во время первых предсезонных тестов «Феррари» в 2026 году. Об этом со ссылкой на источники в команде сообщает итальянская газета Corriere della Sera.

Санти, ранее работавший с чемпионом мира Кими Райкконеном, займёт эту позицию на временной основе. На первых тестах ему будет ассистировать Брайан Боцци, который обычно выполняет роль гоночного инженера для напарника Хэмилтона Шарля Леклера.

По данным издания, на постоянной основе вакантную должность, ранее занимаемую Риккардо Адами, в итоге займёт специалист, который, вероятно, перейдёт из команды «Макларен».