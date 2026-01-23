«Астон Мартин», «Феррари» и «Макларен» пропустят первый день тестов в Барселоне — BBC

Ряд команд Формулы-1, включая «Астон Мартин», «Феррари» и «Макларен», пропустят первый день предсезонных тестов в Барселоне, которые пройдут с 26 по 30 января. На трассе, как ожидается, будут представлены остальные 10 коллективов. Об этом сообщает BBC.

Ранее руководитель «Макларена» Андреа Стелла подтвердил, что его коллектив сознательно отложил начало работы, чтобы максимально доработать новый болид, и выедет на трассу не раньше второго или третьего дня. «Феррари» также начнёт тестирование только во вторник, 27 января. К ним присоединился и «Астон Мартин».

Напомним, что согласно регламенту, коллективы могут использовать для заездов только три из пяти доступных тестовых дней. Полностью первую сессию пропустит только «Уильямс» из-за задержек с подготовкой машины.