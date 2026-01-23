Пьер Гасли рассказал, как прошёл шейкдаун нового болида «Альпин»

Пилот команды «Альпин» Пьер Гасли поделился впечатлениями от первых тестовых заездов на новом болиде A526, созданном по регламенту 2026 года.

«Мне кажется, машина выглядит классно. Она отличается от прошлогодней размерами. На шейкдауне было довольно холодно — один-два градуса, но нужно отметить, что команда блестяще поработала, чтобы провести эти тесты. И они прошли очень и очень здорово.

Я проехал много кругов, получил первое представление о машине. Трасса была очень мокрой, но это всё равно был важный момент в преддверии старта сезона.

Прошлый год получился для нас трудным, но сблизились, пытаясь разобраться в проблемах, сегодня мы намного сильнее», — заявил Гасли во время презентации «Альпин».