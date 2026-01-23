Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Пьер Гасли рассказал, как прошёл шейкдаун нового болида «Альпин»

Пьер Гасли рассказал, как прошёл шейкдаун нового болида «Альпин»
Комментарии

Пилот команды «Альпин» Пьер Гасли поделился впечатлениями от первых тестовых заездов на новом болиде A526, созданном по регламенту 2026 года.

«Мне кажется, машина выглядит классно. Она отличается от прошлогодней размерами. На шейкдауне было довольно холодно — один-два градуса, но нужно отметить, что команда блестяще поработала, чтобы провести эти тесты. И они прошли очень и очень здорово.

Я проехал много кругов, получил первое представление о машине. Трасса была очень мокрой, но это всё равно был важный момент в преддверии старта сезона.

Прошлый год получился для нас трудным, но сблизились, пытаясь разобраться в проблемах, сегодня мы намного сильнее», — заявил Гасли во время презентации «Альпин».

Сейчас читают:
«Больше нет оправданий». Сможет ли аутсайдер Ф-1 отыграться с новой машиной?
«Больше нет оправданий». Сможет ли аутсайдер Ф-1 отыграться с новой машиной?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android