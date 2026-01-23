Скидки
WRC — первый этап, второй день — сезон-2026. Ралли Монте-Карло

Сольберг сохраняет лидерство после второго дня Ралли Монте-Карло. Грязин — 10-й
В Монако завершился второй день первого этапа чемпионата мира по ралли (WRC) сезона-2026 — Ралли Монте-Карло. Лучший результат в общем зачёте сохраняет шведско-норвежский пилот «Тойоты» Оливер Сольберг. Второе место занимает его партнёр по команде Эльфин Эванс. Замыкает тройку лидеров Себастьен Ожье.

WRC 2026. Этап 1. Rallye Monte-Carlo, Monaco, Monaco
Ралли Monte-Carlo. Спецучасток 9
23 января 2026, пятница. 20:05 МСК
Не началось

WRC. Сезон-2026. Ралли Монте-Карло. Общий зачёт после девяти СУ:

1. Оливер Сольберг (Toyota Gazoo Racing WRT) — 02:11:13.
2. Эльфин Эванс (Toyota Gazoo Racing WRT) +01:08.4.
3. Себастьен Ожье (Toyota Gazoo Racing WRT) +01:14.9.
4. Адриен Фурмо (Hyundai Shell Mobis WRT) +05:05.2.
5. Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) +06:05.3.
6. Джон Армстронг (M-Sport Ford WRT) +07:18.8.
7. Хэйден Пэддон (Hyundai Shell Mobis WRT) +07:42.1.
8. Лео Россель (Citroen C3 Rally2) +08:27.5.
9. Эрик Камилли (Skoda Fabia RS Rally2) +09:07.1.
10. Николай Грязин (Ypsilon Rally2 HF Integrale) +09:08.8.

