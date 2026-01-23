Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Франко Колапинто: машина выглядит отлично. Красивые машины обычно быстры

Франко Колапинто: машина выглядит отлично. Красивые машины обычно быстры
Комментарии

Пилот команды Формулы-1 «Альпин» Франко Колапинто поделился первыми впечатлениями от нового болида A526 и участия в его разработке.

«Нас ждут огромные перемены. Для меня это первый опыт создания машины, поэтому момент особенно волнительный. Мы начали работу ещё в прошлом году, довольно рано — в 2025-м, так что времени было достаточно. Именно из-за этого в прошлом сезоне возникли проблемы: мы сосредоточились на проекте-2026. Новая машина кардинально отличается и в управляемости, и в конструкции двигателя и шасси. Нам предстоит многому научиться.

Машина выглядит отлично. Красивые машины обычно быстры, надеемся, что в этом году наша будет именно такой. Шейкдаун в Сильверстоуне прошёл успешно. Команда вложила огромные усилия, работала ночами, и я очень всем благодарен. Надеюсь, мы сможем показать результат, которого команда по-настоящему заслуживает», — заявил Колапинто во время презентации «Альпин».

Сейчас читают:
«Больше нет оправданий». Сможет ли аутсайдер Ф-1 отыграться с новой машиной?
«Больше нет оправданий». Сможет ли аутсайдер Ф-1 отыграться с новой машиной?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android