Франко Колапинто: машина выглядит отлично. Красивые машины обычно быстры

Пилот команды Формулы-1 «Альпин» Франко Колапинто поделился первыми впечатлениями от нового болида A526 и участия в его разработке.

«Нас ждут огромные перемены. Для меня это первый опыт создания машины, поэтому момент особенно волнительный. Мы начали работу ещё в прошлом году, довольно рано — в 2025-м, так что времени было достаточно. Именно из-за этого в прошлом сезоне возникли проблемы: мы сосредоточились на проекте-2026. Новая машина кардинально отличается и в управляемости, и в конструкции двигателя и шасси. Нам предстоит многому научиться.

Машина выглядит отлично. Красивые машины обычно быстры, надеемся, что в этом году наша будет именно такой. Шейкдаун в Сильверстоуне прошёл успешно. Команда вложила огромные усилия, работала ночами, и я очень всем благодарен. Надеюсь, мы сможем показать результат, которого команда по-настоящему заслуживает», — заявил Колапинто во время презентации «Альпин».