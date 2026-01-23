Издание PlanetF1 предположило, почему «Астон Мартин» не выедет в первый день тестов Ф-1

По данным издания PlanetF1, команда Формулы-1 «Астон Мартин» не выедет на трассу в первый день закрытых тестов в Барселоне в понедельник, 26 января. Об этом ранее сообщало издание BBC. Окончательное решение о графике тестов будет принято непосредственно в день начала мероприятия.

Согласно информации источника, команда из Сильверстоуна продолжает дорабатывать новый болид AMR26 и стремится максимально продлить время на его развитие. Несмотря на то что шасси прошло большинство обязательных краш-тестов ФИА, некоторые новые компоненты обновлённой спецификации, возможно, ещё нуждаются в дополнительных проверках. Прогноз неблагоприятной погоды на первые два дня тестов также может повлиять на решение команды.

Напомним, ранее о намерении пропустить первый день заездов уже заявили команды «Макларен» и «Феррари». «Уильямс» полностью пропустит первую тестовую сессию в Барселоне.