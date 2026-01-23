Бриаторе подтвердил, что Хорнер ведёт переговоры о покупке доли в «Альпин»

Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе подтвердил, что бывший руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер ведёт переговоры о покупке доли во французской команде. Об этом Бриаторе заявил на презентации ливреи «Альпин» на сезон-2026.

«В данный момент здесь царит большая неразбериха. Несколько групп — я не знаю, сколько именно, шесть, семь; каждый день появляется новая — каждый день мне звонят по поводу Otro. Мне всё равно.

Итак, [допустим], Otro захочет продать свою долю в «Альпин». В тот момент, когда кто-то купит эти 24% у Otro, у нас по-прежнему останется 75%, и мы это обсудим. Но на данный момент ситуация именно такова.

Я знаю Кристиана много лет, я с ним в любом случае общаюсь, но это не имеет ко мне никакого отношения. Сначала нужно купить долю Otro, затем «Рено» должен одобрить покупателя, и потом посмотрим, что будет. Но ко мне это не имеет никакого отношения, потому что он ведет переговоры с Otro, а не с нами», — приводит слова Бриаторе издание The Race.

Бриаторе добавил, что считает Хорнера хорошим активом для любой команды, в зависимости от той позиции, на которую его поставят.

Напомним, в 2023 году консорциум инвесторов Otro Capital, в который входят актёры Райан Рейнольдс и Майкл Б. Джордан, а также игроки «Канзас-Сити Чифс» Патрик Махоумс и Трэвис Келси, приобрёл 24% акций «Альпин». Именно эта доля, по данным СМИ, и является предметом переговоров Хорнера.