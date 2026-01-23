Зак Браун заявил, что вердикт суда по иску к Алексу Палоу вполне приемлемый для команды

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун высказался по итогам решения Высокого суда Великобритании по иску команды к испанскому автогонщику Алексу Палоу о нарушении контракта. Суд частично удовлетворил требования «Макларена», присудив команде компенсацию в размере $ 12 млн.

«Это вполне приемлемый результат для «Макларена». Как показало решение, мы чётко продемонстрировали, что выполнили каждое из наших контрактных обязательств перед Алексом и полностью соблюли все достигнутые договорённости. Мы благодарим суд за признание того очень значительного коммерческого ущерба и сбоев в работе нашей компании, которые стали результатом нарушения Алексом контракта с командой», — приводит заявление Брауна издание RacingNews365.