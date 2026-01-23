Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Зак Браун заявил, что вердикт суда по иску к Алексу Палоу вполне приемлемый для команды

Зак Браун заявил, что вердикт суда по иску к Алексу Палоу вполне приемлемый для команды
Комментарии

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун высказался по итогам решения Высокого суда Великобритании по иску команды к испанскому автогонщику Алексу Палоу о нарушении контракта. Суд частично удовлетворил требования «Макларена», присудив команде компенсацию в размере $ 12 млн.

«Это вполне приемлемый результат для «Макларена». Как показало решение, мы чётко продемонстрировали, что выполнили каждое из наших контрактных обязательств перед Алексом и полностью соблюли все достигнутые договорённости. Мы благодарим суд за признание того очень значительного коммерческого ущерба и сбоев в работе нашей компании, которые стали результатом нарушения Алексом контракта с командой», — приводит заявление Брауна издание RacingNews365.

Материалы по теме
«Макларен» отсудил $ 12 млн по делу Алекса Палоу
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android