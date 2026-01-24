Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Фотогалерея: новые «Феррари» и «Мерседес» дебютировали на трассе

Фотогалерея: новые «Феррари» и «Мерседес» дебютировали на трассе
Комментарии

22 и 23 января новые болиды «Феррари» и «Мерседеса» вышли на трассу для первых тестовых заездов. Итальянская команда провела шейкдаун нового SF-26 на собственной трассе в Фиорано. За рулём побывали Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер. Аналогичную программу в Сильверстоуне выполнил «Мерседес», где Джордж Расселл и Андреа Кими Антонелли впервые обкатали новый W17 в дождливых условиях.

Спортивный портал «Чемпионат» предлагает посмотреть рендеры ливрей и фотографии с первых выездов новых машин на трассу.

Формула-1. Оставшиеся презентации команд:

2 февраля — «Мерседес» (реальный болид);
3 февраля — «Уильямс»;
в ночь с 8 на 9 февраля на Супербоуле — «Кадиллак»;
9 февраля — «Астон Мартин», «Макларен».

Сейчас читают:
А вот и новая «Феррари»! Выехала и уже застыла на трассе А вот и новая «Феррари»! Выехала и уже застыла на трассе
«Мерседес» показал новый болид Формулы-1. Позволит ли он вернуться в борьбу за титул? «Мерседес» показал новый болид Формулы-1. Позволит ли он вернуться в борьбу за титул?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android