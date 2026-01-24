Фотогалерея: новые «Феррари» и «Мерседес» дебютировали на трассе

22 и 23 января новые болиды «Феррари» и «Мерседеса» вышли на трассу для первых тестовых заездов. Итальянская команда провела шейкдаун нового SF-26 на собственной трассе в Фиорано. За рулём побывали Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер. Аналогичную программу в Сильверстоуне выполнил «Мерседес», где Джордж Расселл и Андреа Кими Антонелли впервые обкатали новый W17 в дождливых условиях.

Спортивный портал «Чемпионат» предлагает посмотреть рендеры ливрей и фотографии с первых выездов новых машин на трассу.

Формула-1. Оставшиеся презентации команд:

2 февраля — «Мерседес» (реальный болид);

3 февраля — «Уильямс»;

в ночь с 8 на 9 февраля на Супербоуле — «Кадиллак»;

9 февраля — «Астон Мартин», «Макларен».