Леклер — о первых заездах на новом болиде «Феррари»: ощущения очень хорошие
Поделиться
Пилот Формулы-1 Шарль Леклер поделился первыми впечатлениями от заездов на новом болиде «Феррари» SF-26, который впервые был представлен и обкатан на трассе в Фиорано в пятницу.
«Ощущения очень хорошие. Безусловно, это очень волнительное время. Само по себе это чувство сложно описать или вдаваться в подробности, потому что условия были странными — что-то среднее между дождём и сухой трассой. Но всё прошло по плану, без крупных проблем или неожиданностей, и это главное. При столь масштабных изменениях в регламенте это именно то, чего хочется в такой день, когда у тебя всего пять кругов», — сказал монегаск в прямом эфире после презентации болида.
Комментарии
- 24 января 2026
-
00:48
-
00:33
-
00:02
- 23 января 2026
-
23:36
-
23:26
-
23:01
-
22:04
-
21:46
-
20:46
-
20:35
-
19:55
-
19:32
-
18:44
-
18:40
-
17:51
-
17:41
-
16:48
-
16:40
-
16:36
-
16:18
-
16:11
-
16:07
-
15:50
-
15:33
-
15:19
-
14:55
-
14:38
-
14:01
-
13:58
-
13:47
-
13:38
-
13:16
-
12:47
-
12:21
-
11:41