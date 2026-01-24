Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Леклер — о первых заездах на новом болиде «Феррари»: ощущения очень хорошие

Леклер — о первых заездах на новом болиде «Феррари»: ощущения очень хорошие
Комментарии

Пилот Формулы-1 Шарль Леклер поделился первыми впечатлениями от заездов на новом болиде «Феррари» SF-26, который впервые был представлен и обкатан на трассе в Фиорано в пятницу.

«Ощущения очень хорошие. Безусловно, это очень волнительное время. Само по себе это чувство сложно описать или вдаваться в подробности, потому что условия были странными — что-то среднее между дождём и сухой трассой. Но всё прошло по плану, без крупных проблем или неожиданностей, и это главное. При столь масштабных изменениях в регламенте это именно то, чего хочется в такой день, когда у тебя всего пять кругов», — сказал монегаск в прямом эфире после презентации болида.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android