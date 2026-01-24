«Иски были раздуты». Алекс Палоу прокомментировал решение суда в деле против «Макларена»

Испанский автогонщик, действующий чемпион IndyCar Алекс Палоу высказался после решения Высокого суда Лондона, который частично удовлетворил многомиллионный иск команды «Макларен» о нарушении контракта. Суд обязал Палоу выплатить около $ 12 млн, но отклонил основные претензии, связанные с программой Формулы-1.

«Суд полностью отклонил претензии «Макларена» по Формуле-1 ко мне, которые изначально составляли почти $ 15 млн. Решение суда показывает, что иски против меня были совершенно раздуты. Обидно, что так много времени и средств было потрачено на борьбу с этими претензиями, часть из которых суд счёл несостоятельными, просто потому, что я решил не выступать за «Макларен» после того, как узнал, что они не смогут предоставить мне место в Формуле-1. Я разочарован тем, что «Макларену» были присуждены какие-либо компенсации. Они не понесли никаких убытков из-за того, что получили от гонщика, который меня заменил. Я рассматриваю свои варианты с советниками и не буду больше комментировать на данном этапе. С нетерпением жду нового сезона с Chip Ganassi Racing», — приводит заявление Палоу издание Racer.