«Ауди» запускает молодёжную программу под руководством бывшего пилота Ф-1 Алана Макниша

«Ауди» запускает молодёжную программу под руководством бывшего пилота Ф-1 Алана Макниша
Команда Формулы-1 «Ауди», которая дебютирует в чемпионате в 2026 году, объявила о запуске собственной молодёжной программы по подготовке пилотов. Руководить инициативой будет трёхкратный победитель «24 часов Ле-Мана» и экс-пилот Формулы-1 Алан Макниш.

Программа, являющаяся частью долгосрочной стратегии «Ауди» по созданию конкурентоспособной команды, будет заниматься поиском и развитием талантов из картинга и младших формул. Участники получат доступ к ресурсам команды, индивидуальную программу развития, включающую работу на трассе, инженерную подготовку, физическое развитие и медиа-тренинг.

«Доверить мне поиск краеугольных камней будущей команды «Ауди» — большая честь и ответственность, к которой я испытываю страсть. Мы ищем не только чистую скорость; мы ищем стойкость, интеллект и командное мышление, которые определяют будущего чемпиона «Ауди». Наша цель — построить путь, который превратит потенциал в точность и производительность на мировой арене», — приводит слова Макниша пресс-служба команды.

«Цель — бороться за титул к 2030 году». «Ауди» показала ливрею к дебютному сезону Ф-1
«Цель — бороться за титул к 2030 году». «Ауди» показала ливрею к дебютному сезону Ф-1
