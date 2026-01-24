Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хэмилтон — о первом заезде на SF-26: это очень эмоциональный опыт, ощущение нового начала

Хэмилтон — о первом заезде на SF-26: это очень эмоциональный опыт, ощущение нового начала
Комментарии

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон поделился эмоциями после первых заездов на новом болиде «Феррари» SF-26 на трассе в Фиорано.

«Честно говоря, я не могу найти слов, чтобы выразить своё волнение… Я даже прошлой ночью почти не спал, потому что знал, что сегодня наступит этот день. Последние дни были такими волнительными: видеть, как собирается машина, быть в гараже и видеть всех… всю тяжёлую работу, которую проделал каждый, а я первый, кому довелось сесть за руль, — это такая привилегия и честь.

И когда садишься впервые, ты окружён не красным цветом, а белым — это, очевидно, другое ощущение, я всегда мечтал оказаться в красном кокпите… но машина выглядит великолепно! А потом открывается дверь, и ты едешь к первому повороту, впервые видишь тифози — это очень, очень эмоциональный опыт, и он кажется совершенно новым, ощущением нового начала», — заявил Хэмилтон в прямом эфире после презентации болида.

Сейчас читают:
А вот и новая «Феррари»! Выехала и уже застыла на трассе
А вот и новая «Феррари»! Выехала и уже застыла на трассе
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android