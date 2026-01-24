Моторист «Феррари» — о двигателях «Мерседеса»: уверены, что вопрос будет решён правильно

Главный моторист «Феррари» Энрико Гуалтьери заявил, что вопрос о возможном техническом преимуществе двигателя «Мерседеса», который активно обсуждается в паддоке, ещё далёк от разрешения и является предметом переговоров с ФИА.

«Мы всё ещё разбираемся с этой темой вместе с ФИА. Мы обсуждаем это с ними. Вчера было техническое совещание, и в ближайшие дни будет ещё одно, когда соберётся Консультативный комитет по силовым установкам (Power Unit Advisory Committee).

Мы твёрдо уверены, что вопрос будет решён правильно, путём изучения процедур и руководящих принципов, предусмотренных регламентом. Мы твёрдо уверены, что можно будет продвинуться вперёд в ближайшие дни или недели», — приводит слова Гуальтьери итальянское издание Motorsport.