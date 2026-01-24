Судебные издержки по делу «Макларена» против Палоу могут превысить $ 12 млн — Racer

Судебные издержки по многомиллионному делу «Макларена» против Алекса Палоу могут превысить сумму в $ 12 млн, которую суд обязал выплатить испанского гонщика. Об этом сообщает издание Racer.

Согласно информации, общие юридические расходы обеих сторон в ходе длительного процесса оказались выше, чем итоговая сумма компенсации, присуждённая «Макларену». Команда намерена добиваться взыскания с Палоу своих судебных издержек на отдельном слушании. Если суд удовлетворит это требование, общие финансовые потери для стороны ответчика (гонщика и его нынешней команды Chip Ganassi Racing, которая поддерживала его в суде) могут более чем удвоиться.