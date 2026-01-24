Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Судебные издержки по делу «Макларена» против Палоу могут превысить $ 12 млн — Racer

Судебные издержки по делу «Макларена» против Палоу могут превысить $ 12 млн — Racer
Комментарии

Судебные издержки по многомиллионному делу «Макларена» против Алекса Палоу могут превысить сумму в $ 12 млн, которую суд обязал выплатить испанского гонщика. Об этом сообщает издание Racer.

Согласно информации, общие юридические расходы обеих сторон в ходе длительного процесса оказались выше, чем итоговая сумма компенсации, присуждённая «Макларену». Команда намерена добиваться взыскания с Палоу своих судебных издержек на отдельном слушании. Если суд удовлетворит это требование, общие финансовые потери для стороны ответчика (гонщика и его нынешней команды Chip Ganassi Racing, которая поддерживала его в суде) могут более чем удвоиться.

Материалы по теме
«Иски были раздуты». Алекс Палоу прокомментировал решение суда в деле против «Макларена»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android