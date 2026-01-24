Льюис Хэмилтон залез на забор, чтобы поприветствовать фанатов

Пилот «Феррари» британец Льюис Хэмилтон после завершения первых тестовых заездов на болиде SF-26 на трассе в Фиорано поприветствовал фанатов. Кадры момента активно распространяются в социальных сетях.

На видео семикратный чемпион мира поднялся на ограждение и начал приветствовать собравшихся болельщиков — тифози, которые начали скандировать его имя. Хэмилтон также записал видео с этим моментом.

Формула-1. Оставшиеся презентации команд:

2 февраля — «Мерседес» (реальный болид);

3 февраля — «Уильямс»;

в ночь с 8 на 9 февраля на Супербоуле — «Кадиллак»;

9 февраля — «Астон Мартин», «Макларен».

Ранее Хэмилтон прокомментировал первый заезд на новом болиде «Феррари», описав его как «очень эмоциональный опыт».