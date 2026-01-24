Скидки
Зак Браун похвалил Лорана Мекиса за изменение культуры в «Ред Булл»

Зак Браун похвалил Лорана Мекиса за изменение культуры в «Ред Булл»
Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун высоко оценил работу Лорана Мекиса, сменившего Кристиана Хорнера на посту руководителя «Ред Булл» в середине прошлого сезона. По мнению Брауна, новый босс смог изменить культуру в команде, что положительно сказалось на её результатах.

«Лоран проделал превосходную работу. Культура — в спорте, в бизнесе, в жизни — невероятно важна. Я думаю, это наша главная сила. Я помешан на наших людях и помешан на нашей культуре. Это то, на что я трачу всё своё время. И когда что-то идёт не так…

«Ред Булл» — потрясающая команда, но было видно, где в системе возникало напряжение, и результаты начали падать. Пришёл Лоран — я считаю, он очень сильный лидер — и производительность моментально вернулась на прежний уровень. Так что, я уверен, именно культура является решающим фактором в любом деле», — приводит слова Брауна издание F1Oversteer.

