Монтойя сравнил переход Хэмилтона в «Феррари» с неудачным возвращением Алонсо в «Макларен»

Монтойя сравнил переход Хэмилтона в «Феррари» с неудачным возвращением Алонсо в «Макларен»
Бывший гонщик Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя допустил, что переход Льюиса Хэмилтона в «Феррари» может не оправдать ожиданий, и провёл аналогию с возвращением Фернандо Алонсо в «Макларен» в 2015 году.

«Думаю, тот Льюис, которого мы видим сейчас, похож на Фернандо, когда он был в «Макларене», когда у команды дела шли очень плохо, что было ужасным провалом», — заявил Монтойя в разговоре с репортёром ESPN Альбертом Фабрегой в подкасте MontoyAS.

Фабрега добавил, что, если у Хэмилтона в сезоне-2026 повторится неудачный сезон, как в 2025-м, он вряд ли продолжит карьеру.

«Он уже достиг всего, чего хотел, и не думаю, что он сильно продлит своё пребывание в Формуле-1. Я не думаю, что Льюис будет продлевать карьеру на много лет, как это делает Фернандо», — сказал журналист.

