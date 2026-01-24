Скидки
Карлос Сайнс отреагировал на решение «Уильямса» пропустить тесты в Барселоне

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс отреагировал на официальное заявление своей команды о пропуске первой предсезонной тестовой сессии в Барселоне из-за задержек с подготовкой нового болида FW48.

«Мы полны решимости продолжать выжимать максимум! Не могу дождаться, когда скоро выйдем на трассу!» — написал Сайнс в социальных сетях.

Напомним, в «Уильямсе» официально подтвердили, что команда не примет участия в закрытых тестах в Барселоне с 26 по 30 января, чтобы сосредоточиться на доработке болида и проведении виртуальных тестов.

Формула-1. Оставшиеся презентации команд:

2 февраля — «Мерседес» (реальный болид);
3 февраля — «Уильямс»;
в ночь с 8 на 9 февраля на Супербоуле — «Кадиллак»;
9 февраля — «Астон Мартин», «Макларен».

