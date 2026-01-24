Скидки
Хорнер отправится с лекционным туром по Австралии перед первым Гран-при Ф-1 сезона-2026

Бывший руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер, уволенный в июле прошлого года после 20 лет работы, отправится с лекционным туром по Австралии в феврале-марте.

«Эти шоу — прекрасная возможность для меня подвести итог своей карьеры на данный момент и поделиться мыслями и наблюдениями на пороге ещё одного захватывающего сезона Формулы-1. Мир Ф-1 — это нечто необыкновенное, но он безжалостен и поглощает тебя целиком. Для меня большая честь провести значительную часть жизни в самом центре этого горнила, и я с нетерпением жду возможности рассказать и поразмышлять о ключевых моментах, которые сформировали меня как личность», — приводит слова Хорнера издание Fox Sports.

Хорнер выступит с эксклюзивным мировым туром в Мельбурне, Сиднее и Перте за две недели до открытия сезона Гран-при Австралии 8 марта. Предварительная продажа билетов начнётся 27 января, а общий доступ и VIP-пакеты поступят в продажу 29 января.

