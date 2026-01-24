Скидки
«Не так мы хотели начать год». Албон — о решении «Уильямса» пропустить тесты в Барселоне

Пилот «Уильямса» Алекс Албон отреагировал на официальное заявление команды о пропуске первой предсезонной тестовой сессии в Барселоне из-за задержек с подготовкой нового болида FW48.

«Не так мы хотели начать год, но такое может случиться, когда ты выходишь за пределы возможного! Полная концентрация на будущем!» — написал Албон в социальных сетях.

Напомним, команда «Уильямс» приняла решение не участвовать в тестовых заездах на следующей неделе в Барселоне из-за задержек в программе, поскольку они продолжают стремиться к максимальной производительности автомобиля. Вместо этого команда проведёт серию тестов, включая программу виртуальных тестов (VTT).

Карлос Сайнс отреагировал на решение «Уильямса» пропустить тесты в Барселоне
