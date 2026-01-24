Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Бывший пилот Ф-1 Карун Чандхок рассказал, кого считает главным претендентом в сезоне-2026

Бывший пилот Ф-1 Карун Чандхок рассказал, кого считает главным претендентом в сезоне-2026
Комментарии

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт Sky Sports Карун Чандхок поделился своим ранним прогнозом на чемпионат мира 2026 года ещё до начала официальных предсезонных тестов.

«Мы ещё не видели, как все едут, но у меня уже есть стойкое предчувствие, что этот год будет годом Джорджа Расселла. В прошлом году он был великолепен. На мой взгляд, он был лучшим пилотом пелотона после Макса Ферстаппена, так что если «Мерседес» создадут хорошую машину, он покажет результат», — приводит слова Чандхока издание Sky Sports.

Напомним, в прошлом сезоне Расселл одержал две победы и занял четвёртое место в личном зачёте.

Сейчас читают:
«Мерседес» показал новый болид Формулы-1. Позволит ли он вернуться в борьбу за титул?
«Мерседес» показал новый болид Формулы-1. Позволит ли он вернуться в борьбу за титул?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android