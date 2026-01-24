Бывший пилот Ф-1 Карун Чандхок рассказал, кого считает главным претендентом в сезоне-2026

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт Sky Sports Карун Чандхок поделился своим ранним прогнозом на чемпионат мира 2026 года ещё до начала официальных предсезонных тестов.

«Мы ещё не видели, как все едут, но у меня уже есть стойкое предчувствие, что этот год будет годом Джорджа Расселла. В прошлом году он был великолепен. На мой взгляд, он был лучшим пилотом пелотона после Макса Ферстаппена, так что если «Мерседес» создадут хорошую машину, он покажет результат», — приводит слова Чандхока издание Sky Sports.

Напомним, в прошлом сезоне Расселл одержал две победы и занял четвёртое место в личном зачёте.