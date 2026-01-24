Берман впервые выехал на болиде «Хааса» VF-26 на трассе «Феррари» в Фиорано

Американская команда Формулы-1 «Хаас» провела первые тестовые заезды нового болида VF-26 на частной трассе «Феррари» в Фиорано в субботу, 24 января. Как сообщает итальянское издание Motorsport, за рулём был британский гонщик команды Оливер Берман.

Тесты стали неожиданностью, так как команда ранее лишь показывала виртуальные рендеры новой машины. Шейкдаун был проведён всего через сутки после презентации «Феррари» SF-26 на той же трассе. Целью заездов стала проверка работы всех систем нового болида, созданного по радикально изменённым правилам 2026 года, перед официальными тестами в Барселоне на следующей неделе.