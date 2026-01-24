Скидки
Руководитель «Ред Булл» рассказал о важности психологической поддержки в коллективе

Руководитель «Ред Булл» рассказал о важности психологической поддержки в коллективе
Глава команды «Ред Булл» Лоран Мекис рассказал о важности психологической поддержки не только для пилотов, но и для всего персонала команды, особенно в контексте жёстких кадровых решений.

«Безусловно, мы отдаем себе отчёт в том, что психологический эффект здесь огромен. И речь идёт не только о ситуациях со вторым пилотом, а о любых спортсменах высочайшего уровня. Та последняя крупица результативности неразрывно связана с внутренним состоянием, с ощущением поддержки и с тем, что у человека в голове.

Поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы создать для обоих наших гонщиков наилучшую возможную среду, в которой они смогут максимально раскрыть свой талант. Но тот же самый подход мы стремимся применять ко всем нашим сотрудникам.

Точно так же, как необходимо создать среду для пилотов, чтобы они могли проявить себя и показывать высокую скорость, нужно создать среду и для инженеров, механиков, для всего персонала, чтобы они могли максимально раскрыть свой потенциал и талант. Это один и тот же принцип», — приводит слова Мекиса издание Motorsport.

