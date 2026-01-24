Хилл предполагает, что «Астон Мартин» может повторить сценарий команды «Браун ГП»

Чемпион мира Формулы-1 1996 года Деймон Хилл допустил, что команда «Астон Мартин» под руководством Эдриана Ньюи может в сезоне-2026 повторить феноменальный успех команды «Браун ГП» образца 2009 года. Тогда коллектив, созданный на руинах «Хонды», с ходу выиграл чемпионские титулы.

«Да, это возможно. Мы можем увидеть полную неожиданность. Что-то вроде того, когда Дженсон Баттон выиграл с «Браун ГП» — они удивили всех, потому что разглядели возможности в регламенте. А мастером разглядывания регламентов является Эдриан Ньюи, который перешёл в «Астон Мартин». Он работает над этим проектом уже около 18 месяцев, так что мы в каком-то смысле ожидаем, что он взмахнёт своей волшебной палочкой над «Астон Мартин». Такое может случиться», — приводит слова Хилла издание Motorsport Week.