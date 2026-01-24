Скидки
Бермана развернуло во время первых тестов новой машины «Хааса»

Комментарии

Американская команда Формулы-1 «Хаас» провела первые тестовые заезды нового болида VF-26 на частной трассе коллектива «Феррари» в Фьорано в субботу, 24 января. Британский пилот команды Оливер Берман допустил разворот во время первой обкатки машины. Видео с инцидентом было опубликовано в социальных сетях.

Текущий график презентаций команд Формулы-1:

2 февраля — «Мерседес»;
3 февраля — «Уильямс»;
8 февраля — «Кадиллак»;
9 февраля — «Астон Мартин», «Макларен».

Напомним, действующим чемпионом мира в личном зачёте является пилот «Макларена» Ландо Норрис. Кубок конструкторов остался у британского «Макларена».

