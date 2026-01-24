Бриаторе рассказал об условии, которое он поставил при возвращении в «Альпин»

Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе высказался о переходе команды на моторы «Мерседес».

«В тот момент, когда Лука де Мео просил меня присоединиться к команде, у меня было одно условие — переход на моторы «Мерседеса». И никаких запасных планов, только этот вариант. Я хотел полного перехода на моторы «Мерседеса». Это единственный для «Альпин» вариант возвращения в лидеры. Сейчас для этого нужно работать с лучшими людьми. И я должен сказать, что сразу после начала работы с «Мерседесом» мы увидели, что ситуация выглядит обнадеживающе.

Даже удивительно, как хорошо мы сработались с людьми из «Мерседеса». У нас прекрасные отношения. И это именно то, чего мы искали. Я хотел заполучить лучших партнёров, второе место меня не интересует», – приводит слова Бриаторе Motorsport.