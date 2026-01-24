Скидки
Норрис: чемпионство никак меня не изменило

Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис высказался, как на него повлияла победа в чемпионате мира в 2025 году.

«Ничего не изменилось. По правде говоря, когда я возвращаюсь домой и просыпаюсь, чувствую себя так же, как и раньше. Отличаются только моменты, когда я прихожу на какие-либо мероприятия, когда работаю с командой, когда вижу первый номер на машине.

Это вызывает у меня улыбку. Через много лет буду об этом вспоминать. Это всё-таки титул. Но это никак меня не изменило. Я всё тот же и буду оставаться собой», — приводит слова Ландо Норриса GPBlog.

Напомним, титул 2025 года стал для Норриса первым в карьере.

